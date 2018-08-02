В Московском районе из горящей пятиэтажки эвакуировали 52 человека, из них - двое детей

2 августа в 13:40 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном жилом доме на ул. Гарибальди, 2.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит общая кладовка на 2-м этаже пятиэтажного дома коридорного типа на площади 10 кв.м.

Жители некоторых квартир верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные дома. С 4-го этажа пожарные спасли 2 детей - мальчиков 2004 и 2011 годов рождения.

Пожарные вынесли их на свежий воздух, а для защиты органов дыхания детей использовали аппараты на сжатом воздухе.

Кроме того, из горящего дома эвакуировали 50 жильцов дома.

В 13:56 пожар локализовали, а в 14:40 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.