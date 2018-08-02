В Московском районе из горящей пятиэтажки эвакуировали 52 человека, из них - двое детей

02 августа 2018 г. 19:09
2 просмотра

2 августа в 13:40 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном жилом доме на ул. Гарибальди, 2.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит общая кладовка на 2-м этаже пятиэтажного дома коридорного типа на площади 10 кв.м.

Жители некоторых квартир верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные дома.  С 4-го этажа пожарные спасли  2 детей - мальчиков 2004 и 2011 годов рождения.

Пожарные вынесли их на свежий воздух, а для защиты органов дыхания детей использовали аппараты на сжатом воздухе.

Кроме того, из горящего дома эвакуировали 50 жильцов дома.

В 13:56 пожар локализовали, а в 14:40 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.