В Московском районе мужчина ударил ножом в живот сожительницу

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что вечером 10 июля харьковачнин напал на сожительницу с ножом, сейчас ее состояние удовлетворительное.

10 июля около 22:00 напротив одного из домов на улице Героев Труда в результате семейной ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей сожительнице. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от прохожих.

Когда женщина возвращалась с работы, мужчина на улице спровоцировал конфликт. В результате чего нанес удар ножом в живот. Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции.

Женщину доставили в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.