В Москве у ФСБ произошла стрельба: есть убитые (видео)

19 декабря 2019 г. 22:00
Источник: Украинская правда
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В центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности неизвестный открыл стрельбу,  сообщается о раненых и убитых.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, Mash пишет о нескольких раненых, ссылаясь на очевидцев.

Данные о погибших пока разнятся: по информации Mash, в перестрелке погиб сотрудник ГАИ. Он умер в машине скорой помощи.

По данным "Новой газеты", минимум один человек погиб - сотрудник ФСБ. Есть раненые.

Meduza пишет о двух погибших нападавших и от одного до трех сотрудников правоохранительных органов РФ.

ФСБ РФ официально сообщило, что один нападающий нейтрализован, его личность устанавливается.

Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва.

Неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и открыл огонь из автоматического оружия.

Meduza отмечает, что стрельбу открыли в приемной ФСБ: стреляющих якобы было трое; двое из них были убиты, третьему удалось выбежать на улицу, после чего он продолжил отстреливаться.

На месте работают экстренные службы. В городе введен план перехват "Сирена". Впоследствии сообщили, что план перехвата отменили.

Сообщается, что президенту России Владимиру Путину уже сообщили о стрельбе. Путин сейчас на концерте ко Дню работника органов безопасности России.

Агентство "РИА новости" сообщило о пяти пострадавших и одном погибшем. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливают.

Движение транспорта в районе Лубянки перекрыто.

 

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