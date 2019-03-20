В Немышлянском районе сгорел «Volkswagen Passat»: делом занялась полиция

20 марта 2019 г. 14:46
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19 марта в 17:42 спасателям поступило сообщение о пожаре напротив дома № 10 на ул. Животноводов в Харькове.

Там горел припаркованный автомобиль «Volkswagen Passat», сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей иномарка была полностью охвачена огнем.

Площадь пожара составила около 7 кв. м.

Бойцы ГСЧС потушили пламя в 18:33.

Причину пожара автомобиля устанавливают правоохранители.

Напомним, также в Харькове в ночь на 20 марта горели автомобили на Салтовском Шоссе.

Кроме того, в поселке Глубокое под Харьковом горел автомобиль «BMW».

Причиной возгорания иномарки  правоохранители считают умышленный поджог, о чем открыто соответствующее уголовное производство.

Напомним, вчера за ночь в трех районах Харькова сгорели 7 автомобилей.

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