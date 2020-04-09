В нескольких райотделах полиции Харьковской области проходят обыски

09 апреля 2020 г. 13:31
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В нескольких райотделах полиции Харьковской области проходят обыски. 

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря территориального управления ГБР в г. Полтава Александра Билку.

Как отмечается, обыски, а также другие следственные действия проводятся сотрудниками Госбюро расследований и областной прокуратуры.

 «Действительно, утром проводятся обыски и другие следственные действия в нескольких отделах полиции. Пока не могу сказать, с чем связаны. Подробности сегодня обязательно сообщим, но позже», - отметил Билка.

По информации пользователей соцсетей, обыски проходят, в частности, Коломакском, Валковском и Змиевском отделах полиции. Следственные действия могут быть связаны с фактами масштабных незаконных порубок на территории государственных лесных хозяйств Харьковщины.

 

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