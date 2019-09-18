 

В Николаеве на газовой заправке расстреляли троих мужчин

18 сентября 2019 г. 14:52
Источник: УНИАН
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Сегодня утром, 18 сентября, в помещении газовой заправки "Фактор", расположенной по ул. Новозаводский, обнаружены три трупа со следами насильственной смерти.

Как сообщает издание Novosti-N, тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая утром пришла к мужу.

Поскольку в кассе никого не было, женщина вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Один из них был ее мужем. Шокированная женщина тут же вызвала полицию. По ее словам, как минимум двое убитых - это работники заправки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, а также прибыл кинолог со служебной собакой, чтобы попытаться взять след преступников. Пока рассматривается одна версия произошедшего - ограбление.

Заправка «Фактор» является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

 

Видео: 

На газовой заправке в Николаеве обнаружили три трупа

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