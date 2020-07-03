В Николаеве произошло саморазведение Ингульского моста

03 июля 2020 г. 14:50
Источник: Левый берег
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В Николаеве в пятницу, 3 июля, рано утром "саморазвелся" Ингульский мост.

Об этом сообщил в фейсбук мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня рано утром произошло саморазведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте", - написал он.

Сенкевич добавил, что по заказу Службы автомобильных дорог в области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало бы невозможным его саморазведение.

"Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - отметил мэр.

Также он добавил, что сейчас на мосту устанавливают противовес для безопасного проезда транспорта.

"Спасибо всем, кто присоединился к оперативному решению проблемы", - написал Сенкевич.

 

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