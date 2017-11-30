В Никополе в суде взорвали две гранаты: один погиб, семеро ранены

В Никопольском суде (Днепропетровская обл.) во время заседания отец потерпевшего вытащил две гранаты и взорвал их. От взрыва погиб этот человек, кроме того, осколочные ранения получили семь человек, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"30 ноября в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства, отец потерпевшего вытащил 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По информации СМИ, в феврале 2016 года в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль Geely, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном мужчины, взорвавшего гранаты в суде.

Как рассказал интернет-изданию "Украинская правда" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, мужчина взорвал гранаты после того, как суд в очередной раз перенес заседание. "И когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты", - уточнил спикер Нацполиции.