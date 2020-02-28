В Одессе обвиняемый в суде угрожал подорвать себя гранатой

28 февраля 2020 г. 15:00
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В Приморском райсуде Одессы обвиняемый в убийстве  угрожал взорвать себя гранатой .

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что один из залов заседания в Приморском суде заминирован.

В 12:40 правоохранителями был  введен специальный оперативный план" Заложник ".

Как выяснилось, у одного из задержанных, доставленных на заседание суда, при себе оказался предмет, похожий на гранату. Из здания эвакуировали посетителей и работников.

"Я отсюда вообще не выйду или выйду в пластиковом мешке ... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - заявил он.

Как сообщается, начальник полиции ГУНП в Одесской области Олег Бех лично провел переговоры с мужчиной.

Опасный предмет изъят. Он оказался муляжом боеприпаса.

По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьям 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

 

 

 

Видео: 

Угрожал взорвать себя гранатой в суде

Поліцейські перевіряють інформацію про загрозу вибуху в Приморському суді

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