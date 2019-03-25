В Одессе задержали иностранца по подозрению в убийстве харьковчанина

25 марта 2019 г. 22:30
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20 марта возле дома по ул. 7-я Пересыпская в Одессе  обнаружили тело  мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, погибшим оказался 42-летний харьковчанин.

По подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего знакомого погибшего. Им оказался гражданин другого государства. Его задержали в рамках операции «Мигрант».

Предварительно установлено, что злоумышленник во время ссоры забил потерпевшего до смерти и, чтобы скрыть следы преступления, спрятал его тело за многоэтажкой. 

Правоохранители выяснили, что потерпевший и его товарищ на улице распивали алкогольные напитки. Из-за  общей знакомой между мужчинами возник конфликт. Во время словесной перепалки злоумышленник нанес удар кулаком в голову харьковчанину, от которого тот потерял сознание. 

Злоумышленник  перетащил своего недавнего приятеля за многоэтажку, где избитый пришел в себя и выругался в сторону обидчика. Это разозлило мужчину, и он начал бить свою жертву ногами по голове, а затем разбил бутылку и перерезал харьковчанину горло.

Через несколько суток после совершения преступления полицейские задержали злоумышленника. Мужчина признался в содеянном, хотя объяснить причины своей жестокости не смог.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

 

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