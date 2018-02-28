В одесской квартире обнаружили тело 29-летней женщины без головы

Полицейские Одессы расследуют жестокое убийство молодой женщины, обезглавленное тело которой было найдено в квартире на улице Средней.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Сообщение поступило в Хмельницкий отделения полиции 27 февраля примерно в 23:00. Установлено, что погибшая - хозяйка квартиры, 1989 года рождения.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и принимают меры по установлению свидетелей и очевидцев преступления.
Открыто уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство).