В Одесской области мужчина убил свою семью и покончил с собой

В Одесской области 37-летний мужчина задушил свою 43-летнюю жену и 10-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, тела хозяина, его жены и дочери сегодня были обнаружены в одной из квартир города Беляевка Одесской области, где проживали погибшие.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, следователи, эксперты и кинологи.

Сведения внесены правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.