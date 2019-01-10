В Одесской области мужчина убил свою семью и покончил с собой

10 января 2019 г. 14:08
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В Одесской области 37-летний мужчина задушил свою 43-летнюю жену и 10-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, тела хозяина, его жены и дочери сегодня были обнаружены в одной из квартир города Беляевка Одесской области, где проживали погибшие.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, следователи, эксперты и кинологи.

Сведения внесены правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

 

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