В оккупированной Горловке от взрыва погибли трое мирных жителей

В Донецкой области в городе Горловка, которую сейчас контролируют сепаратисты "ДНР", в результате случайного срабатывания взрывного устройства в районе шахты 6/7 погибли трое мужчин.

Инцидент произошел 30 октября, сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в отчете за 21 ноября.

Отмечается, что погибшие были родственниками – отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет.

"17 ноября женщина, представившаяся дочерью и сестрой двух из этих мужчин, рассказала по телефону наблюдателям, что ее отец и брат погибли в результате инцидента, который произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке", – говорится в отчете.

Согласно свидетельствам о смерти, которые она показала команде миссии, мужчины погибли в Горловке 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных вследствие взрыва неизвестного предмета.

В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о его смерти.

"Наблюдатели столкнулись с препятствиями в ходе уточнения у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения", – добавили в ОБСЕ.

В свою очередь, пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил об одном обстреле со стороны сепаратистов за минувшие сутки.

В частности, выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное в Донецкой области.

"Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке в воскресенье.

Ранее стало известно, что с начала перемирия на Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали почти 2500 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди зафиксированных – 988 взрывов, а также 1 369 очередей и выстрелов.