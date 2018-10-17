В оккупированной Керчи произошел взрыв в колледже, есть жертвы

В оккупированном Крыму в Керчи произошел взрыв в Политехническом колледже.

Местные жители сообщают о погибших и раненых, передает издание "Крым.Реалии".

Отмечается что официальной информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Данные о количестве погибших и пострадавших расходятся.

По данным издания «КрымИнформ» не менее 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Медики уже госпитализировали 18 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой колледжа. Известно, что учебное заведение не было газифицировано.

Здание Керченского политехнического колледжа, в котором сегодня произошел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения. Там использовали газовые баллоны.

Также ранее в оккупированном прифронтовом поселке Донецкий Луганской области в детском саду произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадала завхоз детсада.