В Ольшанах ночью сгорел автомобиль

В селе Дергачевского района Харьковщины ночью сгорел автомобиль «ВАЗ 21093» 1999 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, сообщение о пожаре, который произошел на улице Центральной, 72 в Ольшанах, поступило спасателям 27 октября в 2:27.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что легковушка была почти вся охвачена огнем. Площадь горения составила около 5 кв.м.

Спасатели потушили пламя в 03:10.

В результате пожара никто не пострадал. Его причину устанавливают.