В Ольшанах пьяный мужчина избил сожительницу

О происшествии в Дергачевский отдел полиции сообщила соседка потерпевшей, которой за помощью обратилась женщина.

Как рассказали в отделе комуникации ГУНП в Харьковской области, потсрадавшую избил 49-летний сожитель, который злоупотребляет алкоголем.

С раной головы 44-летнюю женщину госпитализировали в харьковскую больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное

Следствием открыто уголовное производство по ч.1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.