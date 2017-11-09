В Ольшанах пьяный мужчина избил сожительницу

09 ноября 2017 г. 11:25
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О происшествии в Дергачевский отдел полиции сообщила соседка потерпевшей, которой за помощью обратилась женщина. 

Как рассказали в отделе комуникации ГУНП в Харьковской области, потсрадавшую избил 49-летний сожитель, который злоупотребляет алкоголем.

С раной головы 44-летнюю женщину госпитализировали в харьковскую больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное

Следствием открыто уголовное производство по ч.1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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