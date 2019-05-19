В Основянском районе взорвалась граната: погибли двое

18 мая в 23:42 поступило сообщение о том, что возле дома № 40 на улице Двинской произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли двое мужчин - 36-летний мужчина и неизвестный. Его личность устанавливается. 35-летнего пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и туловища.Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По адресу выезжали руководители Основянского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.