В парке Горького произошел конфликт со стрельбой

В центральном парке имени Горького в Харькове вечером 15 сентября в результате конфликта произошла стрельба.

Об этом сообщается в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 сентября около 23:00 в полицию поступила информация о том, что в парке отдыха произошел конфликт граждан, результате которого пострадал 19-летний парень. С ушибами его доставили в больницу.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на месте происшествия также 19-летнего парня. Он пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, которые его избили, после чего пострадавший сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух.

По словам парня, пистолет он потерял.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства - гильзы и магазин с гильзами.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и лица, причастные к происшествию.