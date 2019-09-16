 

В парке Горького произошел конфликт со стрельбой

16 сентября 2019 г. 11:24
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В центральном парке имени Горького в Харькове вечером 15 сентября в результате конфликта произошла стрельба.

Об этом сообщается в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 сентября около 23:00 в полицию поступила информация о том, что в парке отдыха произошел конфликт граждан,  результате которого пострадал 19-летний парень. С ушибами его доставили в больницу.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на месте происшествия также 19-летнего парня. Он пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, которые его избили, после чего пострадавший сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух. 

По словам парня, пистолет он потерял.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства - гильзы и магазин с гильзами.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и лица, причастные к происшествию.

 

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