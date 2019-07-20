 

В парке Железнодорожников искали взрывчатку: эвакуированы 13 тысяч человек

20 июля 2019 г. 15:29

19 июля в 17:28 и 19:07 в полицию поступили сообщения о том, что в парке Железнодорожников на переулке Лиманском произойдет взрыв.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Во время тщательного осмотра специалисты обследовали 20 тысяч кв. метров территории, эвакуировали около 13 тысяч граждан. 

Во время осмотров территории парка взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию людей, причастных к совершению уголовного преступления.

 

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