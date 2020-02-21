В Песочине из-за пожара в доме погиб пенсионер

В частном домовладении на ул. Нагорная, 26 в поселке Песочин произошел пожар, унесший жизнь человека.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки, пожар произошел 20 февраля в 13:30.

Как было установлено, в доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м.

В результате пожара от отравления угарным газом умер в карете скорой помощи 92-лений пенсионер - хозяин дома.

Причина пожара, указанная в сводке - короткое замыкание электропроводки.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 14:05 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован.