В Песочине из-за пожара в доме погиб пенсионер

21 февраля 2020 г. 10:30
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В частном домовладении на ул. Нагорная, 26 в поселке Песочин произошел пожар, унесший жизнь человека.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки, пожар произошел 20 февраля в 13:30.

Как было установлено, в доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м.

В результате пожара от отравления угарным газом умер в карете скорой помощи 92-лений пенсионер - хозяин дома.

Причина пожара, указанная в сводке - короткое замыкание электропроводки.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 14:05 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован. 

 

 

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