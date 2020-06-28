В подземном переходе харьковского метро скончался мужчина

Сегодня утром в подземном переходе харьковского метрополитена скончался мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 28 июня в 8:30.

Как установили полицейские, 70-летнему харьковчанину стало плохо, и он скоропостижно скончался.

На теле мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело умершего направили в морг.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.