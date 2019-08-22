 

В Покровскую колонию осужденному пытались передать наркотики в книге

22 августа 2019 г. 12:39
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Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 21 августа сотрудники Покровской исправительной колонии обнаружили в передаче осужденному запрещенные вещества.

Так, во время осмотра посылки, поступившей в учреждение на имя осужденного 1966 года от женщины, обнаружили два полиэтиленовых свертка с неизвестным веществом белого цвета. Свертки были спрятаны в переплете книги.

По факту изъятия вещества были составлены материалы, об указанном факте сообщили в полицию.

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