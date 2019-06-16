В Польше во время авиашоу упал самолет: есть погибший

В польском Плоцке во время авиашоу в субботу, 15 июня, самолет Як-52 упал в реку, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Как сообщается, инцидент произошел примерно в 10:35 вскоре после открытия авиашоу. Самолет Як-52 при выполнении фигуры высшего пилотажа упал в Вислу.
Отмечается, что в результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, который был гражданином Германии. Спасатели достали самолет из реки.
Сейчас на месте происшествия работают представители Государственной комиссии исследования катастроф. Организаторы мероприятия решают вопрос продления авиашоу.