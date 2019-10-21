В Полтавской области упал вертолет, есть погибший

В Полтавской области упал вертолет "Робинсон-44". В результате катастрофы погиб человек.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 октября в 16 часов в ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района.

Прибывшие спасатели установили, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", в результате чего погиб 1 человек.

В 17:21 пожар, возникший в результате падения вертолета, ликвидирован. От ГСЧС для ликвидации последствий происшествия были привлечены 4 человека спасателей и 1 единица техники.

По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.