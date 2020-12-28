В попытке спасти свое имущество получил ожоги всего тела. В Балаклее пожилой мужчина обгорел в собственной бане

О том, что горит баня в городе Балаклея, спасателям сообщили в два ночи. На место пожара, говорит Игорь Лупандин, немедленно выехало 3 отделения пожарных, ведь баня была пристроена впритык к жилому дому хозяев, и огонь уже перекинулся на крышу их дома. Все, кто отдыхал в бане, выбежали на улицу, в горящем сооружении остался лишь 58-летний хозяин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Практично за кілька годин пожежа була ліквідована. В цій пожежі до приїзду наших підрозділів володар цієї лазні - він намагався самостійно загасити пожежу, він отримав опіки всього тіла. Мається на увазі - обличчя, руки, тіло, а також і ніг, він отримав. Він був госпіталізований до обласної лікарні.

По приезду спасателей огнем было охвачено почти 200 квадратных метров. Чтобы обуздать стихию, было подано одновременно 4 пожарных ствола. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. И именно эта причина спровоцировала не один пожар за последнюю неделю, говорит Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Попередня причина виникнення цих пожеж, як я вже казав, - це використання печі і експлуатація печі на твердому паливі. Були порушені правила їх експлуатації. І ці всі правила привели до цих пожеж. В двох випадках сталися пожежі, в яких загинуло двоє людей, двоє чоловіків. Один в Люботині загинув - це чоловік 1936 року народження, один чоловік -1962 року народження.

Спасатели призывают не использовать самодельные печи, следить за их исправностью и соблюдать все правила пожарной и собственной безопасности, ведь это сохранит вашу жизнь и имущество.