В поселке под Харьковом собака нашла человеческий череп

В пгт Солоницевка Харьковской области дворовая собака нашла человеческий череп.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, в полицию обратилась жительница Солоницевки и сообщила, что ее собака принесла во двор человеческий череп.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на вызов полицейские действительно обнаружили на месте череп человека с остатками мягких тканей и два фрагмента кости.
Предварительно, давность найденных останков составляет около 6 месяцев.
Изъятое направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения останков тела.
Сейчас найденные фрагменты тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины - "Умышленное убийство".
Начато досудебное расследование.