В поселке под Харьковом собака нашла человеческий череп

20 апреля 2019 г. 10:44
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В пгт Солоницевка Харьковской области дворовая собака нашла человеческий череп. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, в полицию обратилась жительница Солоницевки и сообщила, что ее собака принесла во двор человеческий череп.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на вызов полицейские действительно обнаружили на месте череп человека с остатками мягких тканей и два фрагмента кости.

Предварительно, давность найденных останков составляет около 6 месяцев.

Изъятое направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения останков тела.

Сейчас найденные фрагменты тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. 

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины - "Умышленное убийство". 

Начато досудебное расследование.

 

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