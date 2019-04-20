В поселке под Харьковом собака нашла человеческий череп

В пгт Солоницевка Харьковской области дворовая собака нашла человеческий череп.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, в полицию обратилась жительница Солоницевки и сообщила, что ее собака принесла во двор человеческий череп.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на вызов полицейские действительно обнаружили на месте череп человека с остатками мягких тканей и два фрагмента кости.

Предварительно, давность найденных останков составляет около 6 месяцев.

Изъятое направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения останков тела.

Сейчас найденные фрагменты тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Начато досудебное расследование.