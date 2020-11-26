В поселке под Харьковом загорелся автомобиль

Сегодня утром, 25 ноября, в поселке под Харьковом загорелся легковой автомобиль "BMW-320".

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 8:42 спасателям поступила информация о возгорании автомобиля в поселке Коротич, неподалеку от улицы Образования, 23.

На момент прибытия пожарных на место происшествия в автомобиле горел моторный отсек автомобиля. Площадь пожара составила 2 кв.м.

В 9:02 пожар спасатели локализовали и в 09:50 ликвидировали.

Его вероятную причину и ущерб от него устанавливают.