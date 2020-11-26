В поселке под Харьковом загорелся автомобиль

26 ноября 2020 г. 11:07
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Сегодня утром, 25 ноября, в поселке под Харьковом загорелся легковой автомобиль "BMW-320".
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 8:42 спасателям поступила информация о возгорании автомобиля в поселке Коротич, неподалеку от улицы Образования, 23.
На момент прибытия пожарных на место происшествия в автомобиле горел моторный отсек автомобиля. Площадь пожара составила 2 кв.м.
В 9:02 пожар спасатели локализовали и в 09:50 ликвидировали.
Его вероятную причину и ущерб от него устанавливают.

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