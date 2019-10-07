В поселке Сахновщина сбиты два велосипедиста: один пострадавший погиб

Авария в поселке Сахновщина произошла накануне около 19:00 − автомобиль ВАЗ 2106 сбил двух велосипедистов. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 63 года, он местный житель. Второму мужчине, пострадавшему в результате наезда авто, 37 лет.

По предварительной информации, 58-летний водитель ВАЗ, двигаясь по неосвещенному участку дороги, не заметил велосипеды, которые не были оборудованы светоотражающими элементами, и допустил столкновение.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.