В пяти районах Харьковской области нашли боеприпасы

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 25 мая, разминировали 10 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились в Харьковском, Чугуевском, Змиевском, Балаклейском и Изюмском районах области.

Всего было обнаружено 10 боеприпасов.

Среди них были 2 артснаряда, 6 минометных мин и 2 гранаты Ф-1.

Все взрывоопасные находки были уничтожены.

В связи с этим спасатели напоминают о том, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нельзя ни в коем случае прикасаться к ним, а необходимо сразу же звонить по телефону 101 или 102.