В Пятихатках - масштабный пожар: горит частный дом

На поселке Жуковского в Харькове сегодня произошел масштабный пожар.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, в поселке по улице Михаила Гуревича горит элитный коттедж.

Площадь пожара составляет около 400 кв. м.

По информации Лупанина, сегодня, 26 ноября, в 12:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в строящемся жилом частном доме, на котором загорелся утеплитель.

На место пожара направили три отделения спасателей на автоцистернах.

В 12:24 спасатели локализовали пожар, сейчас идет его ликвидация.

Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Харьковчане публикуют фото пожара в соцсетях, на которых клубится густой черный дым, поднимающийся в небо.