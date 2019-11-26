В Пятихатках - масштабный пожар: горит частный дом

26 ноября 2019 г. 12:45
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На поселке Жуковского в Харькове сегодня  произошел  масштабный пожар.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, в поселке по улице Михаила Гуревича горит элитный коттедж.

Площадь пожара составляет около 400 кв. м.

По информации Лупанина, сегодня, 26 ноября, в 12:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в строящемся жилом частном доме, на котором загорелся утеплитель.

На место пожара направили три отделения спасателей на автоцистернах. 

В 12:24 спасатели локализовали пожар, сейчас идет его ликвидация.

Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Харьковчане публикуют фото пожара в соцсетях, на которых клубится густой черный дым, поднимающийся в небо.

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