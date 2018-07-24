В результате сильных лесных пожаров в Греции погибли более 70 человек

24 июля 2018 г. 19:18
Источник: Интерфакс-Украина
14 просмотров

Разгоревшиеся в Греции сильные лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек, передают во вторник европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу.

Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.

Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома.

Так, по информации агентства "Ассошиэйтед пресс", морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Как сообщили в МИДе Украины, среди погибших украинцев нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.