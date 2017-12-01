В России машина с беременной женщиной провалилась в яму с кипятком

В Красноярске из-за аварии на теплотрассе автомобиль Mitsubishi провалился в огромную яму с кипятком.

По словам очевидцев в результате прорыва трубы дорогу заволокло паром, поэтому водители ехали очень медленно, и если бы на дороге уже был провал, то его можно было бы без труда объехать.

Однако асфальт провалился прямо под Mitsubishi, за рулем которого находилась беременная женщина.

Как отмечает Newslab.ru, выбраться из ловушки ей помогли другие водители, а доставать машину пришлось краном.

В результате инцидента женщина серьезно не пострадала, однако на место была вызвана скорая помощь.