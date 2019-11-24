В России самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пилота

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения скончался», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причина смерти - сердечный приступ. Позже в «Аэрофлоте» уточнили, что летчик умер в машине скорой помощи.

По информации пресс-службы аэропорта, экстренную посадку в 09:57 по местному времени совершил самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу.

По данным следственного управления на транспорте СК РФ, самолет Airbus 320 был вынужден совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия второго пилота судна.

При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в ведомстве.