В России женщина привязала к себе и утопила двух своих детей

На Камчатке (РФ) возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Вилючинска, подозреваемой в убийстве двоих своих детей.

Как установило следствие, около 11 часов 9 сентября девушка, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова в Вилючинске, утопила своих 1,5-месячную дочку и 5-летнего сына, передает АиФ.

По словам очевидцев, женщина зашла в воду с детьми, которые были привязаны к ней. Приехавшие на вызов полицейские вытащили мать и детей, однако младшая девочка была уже мертва, старший мальчик скончался в реанимации. Женщину медикам удалось спасти.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о задержании подозреваемой.

Расследование уголовного дела по п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц) продолжается.

