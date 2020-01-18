В российском аэропорту у пассажирского самолета загорелся двигатель (видео)

18 января 2020 г. 17:47
Источник: УНИАН
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В аэропорту Новосибирска  в России загорелся двигатель самолета, который готовился к вылету во Вьетнам.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

Отмечается, что  на борту находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа.

Командир самолета прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Людям выслали резервный самолет.

 

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