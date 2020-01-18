В российском аэропорту у пассажирского самолета загорелся двигатель (видео)

В аэропорту Новосибирска в России загорелся двигатель самолета, который готовился к вылету во Вьетнам.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

Отмечается, что на борту находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа.

Командир самолета прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Людям выслали резервный самолет.