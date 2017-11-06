В Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погиб принц

На борту вертолета также находились несколько чиновников. В результате крушения вертолета в Саудовской Аравии погиб принц Мансур бин Мукрин.

Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источники.

На борту вертолета также находились несколько чиновников.

Мансур бин Мукрин является членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии. Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз аль Сауда с января по апрель 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия.