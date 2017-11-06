В Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погиб принц

06 ноября 2017 г. 10:07
Источник: Левый берег
1 просмотр

На борту вертолета также находились несколько чиновников. В результате крушения вертолета в Саудовской Аравии погиб принц Мансур бин Мукрин.

Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источники.

На борту вертолета также находились несколько чиновников. 

Мансур бин Мукрин является членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии. Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз  аль Сауда с января по апрель 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.