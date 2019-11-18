В селе под Харьковом убили мужчину, пока его жена уехала на заработки

В Харьковской области убили мужчину, жена которого находится на заработках в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника издания, в одном из сел Змиевского района области обнаружили тело пенсионера 1952 года рождения, убитого в собственном доме.

На теле мужчины в области живота обнаружили ножевые ранения.

Входные двери в дом были открыты, вещи в доме разбросаны. Сейчас выясняется, какие ценные вещи исчезли из дома.

Установлено, что погибший проживал один, вел замкнутый образ жизни, а его жена сейчас находится на заработках.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).