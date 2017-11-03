В сети появилось новое видео побоища в пабе "Стена"

03 ноября 2017 г. 11:43
6 просмотров

Новое видео побоища в пабе "Стена" было опубликовано одним из пользователей Youtube 1 ноября. На нем камера наблюдения зафиксировала, что группа молодых людей ворвалась внутрь помещения, после чего началась драка.

Напомним, 31 октября около 23.00 в рок-пабе "Стена" накануне футбольного матча "Шахтер (Донецк) - Фейенорд (Роттердам)" произошел конфликт между голландскими и украинскими болельщиками. В Шевченковский отдел полиции были доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта. Один мужчина был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Как сообщили после в пресс-службе ХОГА, пострадавшим оказался гражданин Королевства Нидерландов.

Видео: 

Hooligans Shakhtar Donetsk vs Feyenoord Rotterdam | attack destroy pub | Шахтёр - Роттердам

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.