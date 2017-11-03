В сети появилось новое видео побоища в пабе "Стена"

Новое видео побоища в пабе "Стена" было опубликовано одним из пользователей Youtube 1 ноября. На нем камера наблюдения зафиксировала, что группа молодых людей ворвалась внутрь помещения, после чего началась драка.

Напомним, 31 октября около 23.00 в рок-пабе "Стена" накануне футбольного матча "Шахтер (Донецк) - Фейенорд (Роттердам)" произошел конфликт между голландскими и украинскими болельщиками. В Шевченковский отдел полиции были доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта. Один мужчина был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Как сообщили после в пресс-службе ХОГА, пострадавшим оказался гражданин Королевства Нидерландов.