В Сети появилось видео начала стрельбы возле Харьковского горсовета

В Сети появились видео с началом перестрелки возле Харьковского городского совета.

Соответствующее видео опубликовало харьковское издание "Харьков.Live".

По словам очевидцев, сегодня ночью в харьковский горсовет пытался проникнуть неизвестный.

При этом злоумышленник совершил около 10 выстрелов в дверь здания горсовета и ранив охранника.

После того, как на место прибыл экипаж патрульной полиции, нападавший стал стрелять по правоохранителям, при этом ранив одного из них.

Нападавшего согласно Закону Украины " О Национальной полиции" обезвредили полицейские, применив табельное огнестрельное оружие и ликвидировав его.

Впоследствии раненый патрульный скончался в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.