В Сети появилось видео начала стрельбы возле Харьковского горсовета

В Сети появились видео с началом перестрелки возле Харьковского городского совета.
Соответствующее видео опубликовало харьковское издание "Харьков.Live".
По словам очевидцев, сегодня ночью в харьковский горсовет пытался проникнуть неизвестный.
При этом злоумышленник совершил около 10 выстрелов в дверь здания горсовета и ранив охранника.
После того, как на место прибыл экипаж патрульной полиции, нападавший стал стрелять по правоохранителям, при этом ранив одного из них.
Нападавшего согласно Закону Украины " О Национальной полиции" обезвредили полицейские, применив табельное огнестрельное оружие и ликвидировав его.
Впоследствии раненый патрульный скончался в больнице.
Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.
Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.