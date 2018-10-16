В Сети появилось видео пожара на Рымарской, в котором сгорели 5 автомобилей

16 октября 2018 г. 17:22
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Как сообщалось ранее, 12 октября около 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25  горели пять припаркованных автомобилей

Тогда в результате пожара пострадали автомобили Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen, которые стояли возле дома. Также кроме автомобилей, от пожара пострадал фасад дома, где они стояли, а также двери, балкон и окна.

В Сети на одном из каналов в You Tube появилось видео пожара, на кадрах которого видно, что пожар произошел в результате поджога автомобилей, однако окончательную причину возгорания авто установит следствие.

По данным полиции, сведения внесены в ЕРДР по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства пожара.

Также выясняется сумма материального ущерба.

 

Видео: 

Поджог машин по ул.Риморская 25 ХАРЬКОВ. Скрытая камера как все было

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