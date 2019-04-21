В Слободском районе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

21 апреля в 5:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на улице Ковтуна, 15, в квартире на восьмом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных горели домашние вещи, мебель и стены.

Площадь пожара составила 4 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 47-летнего мужчины-инвалида.

Из-за задымления спасатели эвакуировали восьмерых жителей верхних этажей. Всех их вывели на свежий воздух.

В 5:27 пожар чрезвычайники локализовали, а в 5:29 полностью ликвидировали.

Причину пожара и убытки, нанесенные огнем, устанавливают.