В Слободском районе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

21 апреля в 5:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на улице Ковтуна, 15, в квартире на восьмом этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных горели домашние вещи, мебель и стены.
Площадь пожара составила 4 кв.м.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 47-летнего мужчины-инвалида.
Из-за задымления спасатели эвакуировали восьмерых жителей верхних этажей. Всех их вывели на свежий воздух.
В 5:27 пожар чрезвычайники локализовали, а в 5:29 полностью ликвидировали.
Причину пожара и убытки, нанесенные огнем, устанавливают.