В США произошел мощный взрыв в торговом центре

В результате взрыва газа в американском штате Мэриленд (США) в воскресенье, 25 августа, разрушена часть здания торгового центра.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

Взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль.

В здании, которое было разрушено, располагаются офисы и торговые точки.

В результате взрыва никто не пострадал, но здание находится под угрозой обрушения.

Также сообщается о широкомасштабных отключениях электроэнергии из-за взрыва и перекрытии дорог в округе.

