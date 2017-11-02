В Старом Салтове в пожаре погиб ребенок

Пожар произошел 2 ноября в 14:15 в квартире двух этажного жилого дома по ул. Некрасова, 15 села Старый Салтов.

Как рассказали в ГУ ГСС Украины в Харьковской области, о возгорании сообщили соседи.

Как выяснилось в квартире, дверь которой были закрыты, всех находились четверо несовершеннолетних детей (два мальчика - 2010 и 2014 рождения и две девочки - 2012 и 2016 рождения). Мать и отец детей кололи дрова во дворе дома. До прибытия сотрудников ДСНС соседи успели вывести из задымленной квартиры троих детей. Все они были доставлены в 1-й детской больницы для обследования.

На момент прибытия спасателей, огнем были охвачены домашние вещи в кладовке квартиры на площади около 3 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в изолирующих противогазах. Во время разведки в одной из комнат они нашли тело младшей девушки.

Локализовать пожар удалось в 14:40. Окончательная ликвидация состоялась в 15:00.

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.