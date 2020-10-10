В Сумской области задержали жителей Харьковщины, которые подрывали банкоматы

10 октября 2020 г. 17:35
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Сегодня, 10 октября, в Ахтырке задержали 31-летнего мужчину и 17-летнюю девушку, которые подорвали банкомат. Как сообщили в ГУНП, они - жители Харьковской области.

На протяжении 2020 года злоумышленники подрывали банкоматы и похищали кассеты с деньгами в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. 

После подрыва банкомата в Гадяче (Полтавская область) в августе харьковчане украли 322 тысячи гривен. Их искали два месяца. Выяснилось, что мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. 

В отношении злоумышленников открыли уголовные производства по ст. 185 (кража) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

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