"В таких очередях стоять невозможно" На станциях метрополитена начали убирать автоматы для выдачи билетов

Харьковчанка Татьяна стоит в очереди за одноразовым билетом для проезда в метро. Подземкой пользуется редко, поэтому Е-тикет пока покупать не собирается. Хотя в последнее время, рассказывает, для того, чтобы его получить нужно выстоять в немалой очереди.

Татьяна, пассажирка метрополитена

Мне смысла нет его покупать, где-то потерял или еще что нибудь. Лично для меня, Е-тикет не нужен. Вы знаете, что народ вообще любит скидки. Я думаю - да. Скорее всего. И если бы сам Е-тикет, карточка была не платная, бесплатная, народ шел бы более целеустремленны к этому переходил

На станциях метрополитена недавно начали убирать автоматы для выдачи билетов. Поэтому утром и вечером здесь образуются немалые очереди из желающих получить бумажный пропуск в подземку. В отличие от автоматов Е-тикет, которых на станциях достаточно, но пользоваться системой желают не все.

Анастасия, пассажирка метрополитена

Мне сейчас он не нужен. Я не часто. Несколько раз в месяц бываю в городе и все. Наверно, сейчас больше всего. Потому что раньше два висело, а сейчас один и еле-еле продвигается очередь. - Пользовались бы Е-тикетом при скидках на крупные пополнения - Да, думаю, да

Олег, пассажир метрополитена

Не знаю. Не пользуюсь пока. Пока копилку не распотрошу

В очередях вынуждены стоять сейчас и студенты. Ведь пока не все учебные заведения предоставили им карточки Е-тикет.

Иван, студент

На Майдане Конституции заметно. Вы сами наблюдаете, что очереди большие. Где есть 2 автомата, там еще нормально, когда 1 - тяжело. Особенно на Историческом музее

Серафим, студент

Очень сильно жду, потому что ездить невозможно по 8 уже. И в таких очередях стоять тоже невозможно

Среди харьковчан система Е-тикет так и не получила популярности по ряду причин, рассказывает активист ХАЦ Евгений Лисичкин. Ведь не заработала система скидок при пополнении на большую сумму, как в других городах. Кроме того, несмотря на обещания городских властей не заработала система бесконтактной оплаты проезда - банковскими карточками. Хотя есть удачные примеры в том же столичном метро, ​​трамваях и троллейбусах Винницы.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Зараз ми бачимо процес, при якому міська влада намагається насильно, фактично, перевести систему розрахунки за проїзд і харків ян, і мешканців міста, і туристів на систему Є-тікет, прибираючи автомати, в яких можна прибрати квиток за одну поїздку. Мотивуючи навмисно купувати картки Є-тікет, які до речі в порівнянні з іншими містами України не дають переваг

Фирма-инвестор, которая занимается Е-тикетом в Харькове, компания "Платежный центр" полностью контролируется городской властью, говорят антикоррупционеры. Ранее эта фирма была записана на "Финэкс капитал", которая выплачивает дивиденды харьковскому городскому голове и его первому заместителю. К тому же в этом году "Платежным центром" заинтересовались и правоохранители, рассказывает Лисичкин.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Там були проведені обшуки, є кримінальне провадження також зареєстроване стосовно розкрадання бюджетних коштів на впровадженні Є-тікету, хоча запевнялося, що “Платіжний центр” - це і є інвестор і бюджетні кошти не будуть витрачатися на впровадження Є-тікету у Харкові, як запевняла міська влада

Также, говорят в ХАЦ, на счет "Платежного центра" от стоимости каждого билета идет 6,5 процентов.