 

В Танзании десятки человек сгорели, собирая бензин на месте ДТП

10 августа 2019 г. 19:00
Источник: УНИАН
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В Танзании в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 60 человек. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Морогоро, расположенного примерно в 200 км от крупного города Дар-эс-Салама на восточном побережье страны, сообщает Deutsche Welle.

После того как бензовоз опрокинулся, несколько десятков людей поспешили к месту аварии, чтобы налить в свои емкости бензин из поврежденной цистерны.

Потом внезапно произошел взрыв, причиной которого, предположительно, стала тлеющая сигарета.

В Танзании и многих других африканских странах из-за плохих дорог и некачественного техобслуживания автомобилей часто происходят ДТП.

В мае в Нигере в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 58 человек.

В июле подобная трагедия произошла в Нигерии и унесла жизни около 50 человек.

 

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