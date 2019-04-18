В ТЦ "Протон" охранника расстреляли из-за шариков

18 апреля 2019 г. 18:10
Автор: Андрей Несмиян
339 просмотров

Это видео задержания мужчины, который выпустил несколько пуль из травматического пистолета в охранника в торговом центре "Протон". А произошло все из-за ... воздушных шариков. Юлия - знакомая пострадавшего, говорит, что такого она просто не ожидала. По ее словам, стрелок называл себя юристом и обещал засудить продавца и охрану.

Юлия, знакомая пострадавшего:

Насколько я знаю, все произошло из-за шариков. То ли цена, то ли шарик не поделили. Воздушный шарик. Человек был нетрезвый, но он был и не под алкоголем - это видно было и сказано не одним человеком.

Поэтому больше всего Юлия хочет, чтобы мужчина не избежал ответственности за стрельбу. На это в управлении Нацполиции отвечают - подозреваемого задержали, уголовное производство открыто по части 2 статьи 125 - умышленное телесное повреждение. Сейчас, по словам Юлии, пострадавший охранник в больнице, ему будут вытягивать три пули, которые вошли глубоко в тело.

Видео: 

В ТЦ "Протон" охранника расстреляли из-за шариков - 18.04.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.