В ТЦ "Протон" охранника расстреляли из-за шариков

Это видео задержания мужчины, который выпустил несколько пуль из травматического пистолета в охранника в торговом центре "Протон". А произошло все из-за ... воздушных шариков. Юлия - знакомая пострадавшего, говорит, что такого она просто не ожидала. По ее словам, стрелок называл себя юристом и обещал засудить продавца и охрану.

Юлия, знакомая пострадавшего:

Насколько я знаю, все произошло из-за шариков. То ли цена, то ли шарик не поделили. Воздушный шарик. Человек был нетрезвый, но он был и не под алкоголем - это видно было и сказано не одним человеком.

Поэтому больше всего Юлия хочет, чтобы мужчина не избежал ответственности за стрельбу. На это в управлении Нацполиции отвечают - подозреваемого задержали, уголовное производство открыто по части 2 статьи 125 - умышленное телесное повреждение. Сейчас, по словам Юлии, пострадавший охранник в больнице, ему будут вытягивать три пули, которые вошли глубоко в тело.