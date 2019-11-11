В трех судах Харькова ищут взрывчатку

11 ноября 2019 г. 11:30
82 просмотра

В трех судах Харькова сегодня ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 ноября в полицию с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании судов, расположенных на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского ОП, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сейчас продолжается осмотр зданий и прилегающей территории. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.