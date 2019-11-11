В трех судах Харькова ищут взрывчатку

В трех судах Харькова сегодня ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 ноября в полицию с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании судов, расположенных на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского ОП, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сейчас продолжается осмотр зданий и прилегающей территории.