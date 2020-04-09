В Украине за сутки госпитализированы более 90 заболевших Covid-19 - ЦОЗ

09 апреля 2020 г. 14:37
Источник: Интерфакс-Украина
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В учреждениях здравоохранения Украины по состоянию на 9 апреля находится 848 человек с коронавирусной болезнью (в т.ч. 40 детей), за предыдущие сутки госпитализирован 91 пациент, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, 38 больных находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За предыдущие сутки зарегистрировано 224 новых случая коронавирусной болезни, в том числе восемь случаев среди детей.

В целом подтверждено 1,892 тыс. случаев, 82% - у людей старше 50 лет.

В целом скончалось 57 человек, в том числе 54% - женщин, 84% - людей старше 50 лет.

Почти все имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

По словам Кузина, ПЦР-тестирование в Украине проводят 37 государственных и две частных лаборатории.

За предыдущие сутки исследовали 2,396 тыс. образцов, всего – 20,608 тысяч образцов.

 

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