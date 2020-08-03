В Украину доставили партию кокаина вместе с эквадорскими бананами

03 августа 2020 г. 10:53
Источник: Цензор.нет
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На днях в "Морском порту Южный", в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками, пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали крупную партию кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 000 000 гривен.

Начато уголовное производство в соответствии со ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

 

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